Луганск, 25 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. От действий киевских боевиков в Луганской Народной Республике (ЛНР) с 24 февраля 2022 года погибли 169 человек, 449 жителей были ранены, из них погиб 21 ребёнок, ещё 29 получили ранения, сообщает 25 декабря представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Всего с начала спецоперации зарегистрировано 1324 обстрела ЛНР со стороны подразделений киевские армии. В 84 населённых пунктах республики разрушены и повреждены 3602 домостроения, 399 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 91 образовательное и 17 медицинских учреждений.

За указанный период противник применил более 11 тыс. боеприпасов различного калибра. Также зафиксирован случай применения двух ударных беспилотников американского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 25 декабря ВСУ выпусти ракету из РСЗО HIMARS по посёлку Михайловка в ЛНР.

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