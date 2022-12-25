Москва, 25 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Экс-сотрудника полиции заподозрили в причинении женщине телесных повреждений в Москве. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба городского МВД РФ.

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По предварительной информации, двое подозреваемых причинили женщине телесные повреждения, сейчас она находится в медучреждении. В материалах дела указано, что один из фигурантов являлся сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, он и доставил пострадавшую в больницу. Отмечается, что сейчас подозреваемые задержаны.

«В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что подозреваемый экс-полицейский понесёт установленное законом наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Уточняется, что следователи по данному факту приняли процессуальное решение.

По информации телеграм-каналов, сотрудника полиции в Москве подозревают в надругательстве над молодой девушкой при помощи черенка и швабры.