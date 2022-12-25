Каир, 25 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Покупка билетов на поезда в Египте будет доступна иностранцам только за доллары или евро с января 2023 года. Об этом 25 декабря заявил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир телеканалу MBC.

Michael Sender Железная дорога в Каире. Египет

«Начиная с января будут действовать новые директивы — билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро», — сказал аль-Вазир.

Такую меру министр объяснил тем, что иностранцы часто меняют деньги на «чёрном рынке». При этом Египет страдает от нехватки иностранной валюты.

Полученные средства минтранс страны планирует направить на оплату новых поездов, закупаемых за границей.

По словам министра, сейчас со стороны иностранцев наблюдается значительный спрос. В последние несколько дней они забронировали более тысячи билетов за валюту.