Ереван, 25 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Свыше 75% жителей Армении позитивно относятся к притоку в страну граждан России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией MPG — армянского представительства Gallup International Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Согласно результатам телефонного опроса, проведенного с 5 по 10 декабря среди 1100 жителей страны, 40,1% участников опроса «полностью положительно» относятся к тому, что в Армению прибывает большое количество людей для временного проживания и работы. 35,5% опрошенных относятся «скорее положительно», 10,5% — «скорее отрицательно», а 11,7% — «вообще отрицательно». Ещё 2,1% затруднились ответить.

Исследование показало, что 79,9% жителей страны считают, что переезд людей и релокация бизнеса окажут положительное влияние на экономику страны, 16,1% — сомневаются в положительном влиянии.

68,2% респондентов также ждут глобальных изменений мирового порядка из-за событий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 60% жителей Армении не одобряют деятельность премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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