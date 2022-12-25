Москва, 25 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Министерство финансов России в следующем году не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) при цене на нефть ниже $70 за баррель, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, на 2023 год заложена цена на нефть в $70 за баррель нефти. При такой цене определенный уровень доходов планируется отправить в ФНБ.

«Если цена будет ниже, соответственно, мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния», — сказал министр в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

Напомним, ранее Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленными западными странами ценам. Россия будет искать новые рынки и новую логистику, добавил министр.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия может пойти на снижение добычи нефти, но не будет руководствоваться политикой потолка цен.

Ранее Le Figaro отметило, что российская экономика перестроилась под воздействием западных санкций, но не развалилась. Сообщалось, что символом устойчивости Москвы является её торговый баланс, который достиг новых высот. Во многом так получилось благодаря ценам на нефть, газ и уголь

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