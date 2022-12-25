Вашингтон, 25 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Социальной сети Twitter пока не угрожает банкротство. Об этом 25 декабря заявил владелец компании Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пороге банкротства», — написал Маск на своей странице.

По его словам, компании предстоит проделать ещё много работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Twitter восстановил функцию предотвращения самоубийств после критики от пользователей и СМИ.