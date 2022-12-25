Луганск, 25 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 65 боевиков ВСУ, сообщил 25 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Кроме того, был уничтожен один танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотных летательных аппарата и 13 единиц специальной автомобильной техники.