Вашингтон, 25 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Только поддержка США позволяет Украине противостоять России, без неё Киев был бы взят за считанные дни, а силы ВСУ — разбиты ещё летом. Об этом сообщает американский портал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По мнению отставного подполковника и бывшего профессора истории в Академии ВВС США Уильяма Астора, американское оружие и помощь помешали России победить, а Украине проиграть.

«Без этого оружия украинские силы, вероятно, были бы разбиты прошлым летом», — заявил Астор.

По словам профессора Уэслианского университета Питера Ратленда, российские войска вошли бы в Киев в первые дни спецоперации, если бы не помощь Запада Украине. Поставки оружия для ВСУ сыграли решающую роль в отходе российских сил от Харькова и Херсона.

«Американская разведка, похоже, сыграла решающую роль в предоставлении подробной информации о планах России. Никакой другой западный союзник не смог бы предоставить такую разведывательную помощь», — добавил Ратленд.

Ранее историк Энн Эпплбаум предположила в статье для Atlantic, что быстрое продвижение России по территории Украины, возможное в случае отсутствия помощи от США, привело бы к «хаосу в НАТО», обрушению экономики Молдавии и выходу войск РФ к границе Польши.

Далее по всему миру, считает Эпплбаум, произошло бы «ужесточение диктатур», расширение планов Китая по вторжению на Тайвань и провозглашение Ирана ядерной державой.

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