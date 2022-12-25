Вашингтон, 25 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В США из-за сильного ветра, мороза и наводнения в 1,5 млн домов и нежилых помещений наблюдались перебои с электричеством. Об этом сообщает CBS News.

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Отмечается, что в преддверии рождественских выходных около 200 миллионов жителей США получили штормовое предупреждение.

По информации журналистов, температура воздуха в 15 штатах США опустилась ниже 0 °С. Так, в Денвере 23 декабря стал вторым самым холодным днем за всю историю наблюдений. А 24 декабря в Баффало был введен запрет на передвижение на автомашинах.

Отмечается, что из-за прибрежных наводнений, которые произошли от Массачусетса до Нью-Йорка, местные жители ходили по колено в воде.

Журналисты также уточняют, что на востоке внезапное наводнение затопило населенные пункты в нескольких штатах, в том числе в Нью-Джерси, Коннектикуте и Массачусетсе. По их данным, электричество было отключено в 1,5 млн нежилых помещений и домов.

Ожидается, что даже в Техасе и Флориде температура воздуха ночью может опуститься до 0 °С, а во многих районах штата Теннеси фиксируются веерные отключения энергии.

По информации журналистов, из-за сильных морозов власти Хьюстона открыли центры обогрева в общественных зданиях.

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