Нижний Новгород, 25 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека, сообщил 25 декабря министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и рейсового автобуса произошло 25 декабря в 8:41 мск на улице Санаторной в городе Боре.

«В результате ДТП пострадали четыре человека», — написал он в телеграм-канале.

Среди пострадавших — шестилетний мальчик, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, его состояние средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже в результате столкновения неустановленного автомобиля и пассажирского автобуса пострадали четыре человека. Водитель скрылся с места ДТП.

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