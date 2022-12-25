Москва, 25 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Медик Западного военного округа с позывным Каспер рассказал, как на фронте спасают жизни военных.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам мужчины, за три месяца нахождения в зоне специальной военной операции он помог более чем 250 военнослужащим, которых доставляли в санчасть. Медик рассказал, как сам получил ранение, оказывая помощь бойцу.

«Мы были в Куземовке, был тяжелораненый… И меня накрыло миной. Спас меня буквально мой пистолет ПМ — осколок ударил туда», — приводит РИА Новости слова специалиста.

Он также поведал историю об оказании помощи украинскому военнослужащему. Каспер подчеркнул, что военному, который говорил на русском языке, была оказана первая медицинская помощь. Медик рассказал, что раненый попал под миномётный обстрел своих же войск, добавив, что российские бойцы подобрали его и доставили в санчасть, потому что «раненых не бросают».

Напомним, что Министерство обороны РФ не раз рассказывало о подвигах российских фельдшеров, спасающих жизни солдат, участвующих в специальной военной операции России.

Читайте также: Минобороны РФ рассказало о подвигах фельдшера Людмилы Пименовой