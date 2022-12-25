Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Главным тренером футбольного клуба «Сочи» назначен Курбан Бердыев. Об этом 25 декабря сообщается в Telegram-канале клуба.

Www.fc-rostov.ru Курбан Бердыев

«Именитый специалист приступит к своим обязанностям с нового года», — говорится в сообщении.

Срок контракта с 70-летним специалистом не называется.

Последним местом работы Бердыева был иранский «Трактор», до этого он возглавлял казахстанский «Кайрат».

В России Бердыев возглавлял «Рубин» и «Ростов». Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009) и Суперкубок России (2010, 2012), а также Кубок России (2011/12). С «Ростовом» он стал серебряным призёром чемпионата страны в сезоне 2015/16.