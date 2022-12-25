Вашингтон, 25 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Не менее 27 человек получили не совместимые с жизнью травмы в США во время зимнего шторма. Об этом сообщает телеканал NBC.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

По информации журналистов, в результате снегопадов, резкого понижения температуры, сильного ветра, гололедицы в США произошло множество дорожно-транспортных происшествий, обрывов линий электропередачи, были задержаны авиарейсы.

Ранее сообщалось о 23 погибших в различных происшествиях, связанных с зимним штормом.

По данным телеканала, еще четыре человека погибли в результате ДТП с участием трех автомашин в штате Огайо. По информации сотрудников оперативных служб, причиной ДТП стали сложные погодные условия.

Отмечается, что, по последним данным, из-за шторма в США погибли по меньшей мере 27 человек.

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