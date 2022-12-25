Москва, 25 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленными западными странами ценам, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны», — сказал он в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

Россия будет искать новые рынки и новую логистику, добавил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может пойти на снижение добычи нефти, но не будет руководствоваться политикой потолка цен.

Для России неприемлемо попадать в зависимость от решений недружественных стран. При этом Москва будет стремиться находить с контрагентами взаимоприемлемые подходы.