Вашингтон, 25 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Массовое производство дешёвой одежды угрожает миру экологической катастрофой. Об этом, как пишет Insider, предупреждает американский профессор Уортонской школы при Пенсильванском университете Гэд Аллон.

(сс) Nick de Partee Одежда

По его словам, ежедневно по всему миру люди выбрасывают десятки миллионов вещей, из-за чего ежегодно на свалках оказывается примерно 101 млн тонн одежды.

Он подчеркнул, что переработка вещей «катастрофически отстает» от перепроизводства. Приводя в пример данные Фонда Эллен Макартур, Аллон рассказал, что менее 1% бывшей в употреблении одежды в мире перерабатывается в новую. Он акцентировал внимание на том, что показатель переработки пластика составляет около 9%, а картона — 70%.

Профессор отмечает, что переработка одежды дорого обходится, а существующих технологий недостаточно, чтобы справиться с объемами. Чтобы хоть как-то сократить воздействие на окружающую среду, американец предлагает использовать более устойчивое к внешнему воздействию сырье, а также сосредоточиться на сокращении потерь, вызванных возвратами.