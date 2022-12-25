Вашингтон, 25 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter восстановила функцию предотвращения самоубийств после критики от пользователей и СМИ, сообщает Reuters.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

В соцсети снова появились подсказки, продвигающие горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, которые интересуются определённым контентом.

Об удалении таких подсказок стало известно 23 декабря. Источники агентства сообщили, что распоряжение об этом отдал руководитель Twitter Илон Маск.

Глава службы доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила удаление функции и назвала его временным. По её словам, администраторы соцсети оптимизировали размер подсказок и исправляли то, что устарело.

«Мы знаем, что они полезны, и в наши намерения не входило отключать их насовсем», — заявила Ирвин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp, предоставляющей пользователям не только контакты горячей линии для предотвращения суицидов, но и контакты, связанные с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, гендерным насилием и прочим.