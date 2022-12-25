При стрельбе в британском пабе погибла женщина
Лондон, 25 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В пабе вблизи британского Ливерпуля в результате стрельбы погибла женщина, сообщает полиция графства Мерсисайд.
Geoffrey Fairchild
Стрельба
«Молодая женщина поступила в больницу с огнестрельными ранениями. К сожалению, пострадавшая скончалась», — сообщили в полиции.
Также в больницу с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин.
Полиция начала расследование с выяснения обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Риме ссора, произошедшая на встрече собственников жилья, обернулась стрельбой. Погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Нападавшего задержала полиция.
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