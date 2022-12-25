Париж, 25 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Российская экономика перестроилась под воздействием западных санкций, но не развалилась. Об этом 25 декабря пишет Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По словам автора, Запад ставил целью отрезать Россию от мировой финансовой системы с помощью санкций. Но Россия по-прежнему ведёт транзакции со странами Евросоюза, а также укрепляет связи с теми, кто не осуждают её действий.

Отмечается, что символом устойчивости Москвы является её торговый баланс, который достиг новых высот. Во многом так получилось благодаря ценам на нефть, газ и уголь. С марта по октябрь 2022 года сумма, выплаченная России странами ЕС, достигла $106 млрд. Кроме того, у России существенно вырос экспорт в Китай, Турцию и Индию.

Такая же тенденция наблюдается и с российским импортом. Первое время после начала спецоперации с ним были сложности, но затем он вернулся на прежний уровень. Теперь Китай заменил собой Европу в качестве главного поставщика.

В итоге санкции хорошо работают только в одной сфере — технологиях, делает вывод автор статьи. Причём они сказываются на технологиях как гражданского, так и военного назначения.