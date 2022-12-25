Le Figaro: экономика России перестроилась из-за санкций, но не развалилась
Le Figaro: экономика России перестроилась под воздействием западных санкций, но не развалилась
Париж, 25 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Российская экономика перестроилась под воздействием западных санкций, но не развалилась. Об этом 25 декабря пишет Le Figaro.
По словам автора, Запад ставил целью отрезать Россию от мировой финансовой системы с помощью санкций. Но Россия по-прежнему ведёт транзакции со странами Евросоюза, а также укрепляет связи с теми, кто не осуждают её действий.
Отмечается, что символом устойчивости Москвы является её торговый баланс, который достиг новых высот. Во многом так получилось благодаря ценам на нефть, газ и уголь. С марта по октябрь 2022 года сумма, выплаченная России странами ЕС, достигла $106 млрд. Кроме того, у России существенно вырос экспорт в Китай, Турцию и Индию.
Такая же тенденция наблюдается и с российским импортом. Первое время после начала спецоперации с ним были сложности, но затем он вернулся на прежний уровень. Теперь Китай заменил собой Европу в качестве главного поставщика.
В итоге санкции хорошо работают только в одной сфере — технологиях, делает вывод автор статьи. Причём они сказываются на технологиях как гражданского, так и военного назначения.