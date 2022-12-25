Ереван, 25 декабря, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Почти 60% жителей Армении не одобряют деятельность премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией MPG — армянским представительством Gallup International Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Согласно данным телефонного опроса, проведенного с 5 по 10 декабря среди 1100 жителей страны, 23,2% респондентов сообщили, что однозначно одобряют деятельность главы правительства, 14,8% — скорее одобряют, 23,1% — скорее не одобряют, 34,7% — вообще не одобряют. Затруднились ответить 4,2%.

Что касается деятельности правительства в целом, то 42% участников исследования относятся к ней благосклонно, 50,8% — негативно.

Говоря об экономической ситуации в стране, 3,4% респондентов назвали её «очень хорошей», 9,2% — «хорошей», 53,9% — «средней», 13,6% — «плохой», 19,2% — «очень плохой».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Пашинян заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе якобы не выполняет свои функции.

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