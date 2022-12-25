Киев, 25 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Жители Киева услышали взрыв на левом берегу Днепра. Об этом 25 декабря пишут украинские телеграм-каналы.

(сс) thomasstaub Взрыв

По их информации, взрыв произошел на левом берегу реки Днепр. Эта информация пока не подтверждена властями города. По другим данным, в столице Украины произошел еще один взрыв.

Украинские СМИ утверждают, что взрывы в Киеве являются плановыми.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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