Станица Тбилисская, Краснодарский край, 25 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В одном из зданий в станице Тбилисская Краснодарского края произошел пожар. Об этом 25 декабря сообщили в ГУ МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Сигнал о пожаре на улице Октябрьская поступил диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 08:15. Для тушения возгорания на место происшествия было отправлено 63 человека и 18 единиц техники, от МЧС России — 39 человек личного состава и 10 единиц техники.

«По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание здания на площади 1 тыс. кв. м. В 09:07 — локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м», — говорится в информации.

По сообщениям очевидцев, горит здание торгового центра.

В региональном ГУ МЧС добавили, что эвакуация не проводилась, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в ночь на 25 декабря случился пожар в ночном клубе.

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