Мелитополь, 25 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области подходит к концу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 25 декабря в своём телеграм-канале.

(сс) Znatok76 Противотанковые надолбы

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами», — написал Рогов.

По его словам, оборонная линия остановит любую попытку противника нарушить покой запорожцев.

О начале возведения укрепрайонов на севере Запорожской области Рогов сообщил в ноябре. Работа идёт на линии фронта в связи с возможной попыткой наступления украинских войск, пояснил он.

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