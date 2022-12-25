В Запорожской области достраивают линию оборонительных сооружений
Рогов: линия обороны с укрепрайонами создана в Запорожье
Мелитополь, 25 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области подходит к концу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 25 декабря в своём телеграм-канале.
(сс) Znatok76
Противотанковые надолбы
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами», — написал Рогов.
По его словам, оборонная линия остановит любую попытку противника нарушить покой запорожцев.
О начале возведения укрепрайонов на севере Запорожской области Рогов сообщил в ноябре. Работа идёт на линии фронта в связи с возможной попыткой наступления украинских войск, пояснил он.
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