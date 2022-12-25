Донецк, 25 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными уничтожили за сутки более 30 боевиков ВСУ, сообщили 25 декабря в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, за сутки была уничтожена одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30, десять единиц бронированной и автомобильной техники и один полевой пункт управления БпЛА.