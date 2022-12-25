В ДНР за сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ
Силы ДНР уничтожили за сутки более 30 боевиков ВСУ, две гаубицы и САУ «Гвоздика»
Донецк, 25 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными уничтожили за сутки более 30 боевиков ВСУ, сообщили 25 декабря в Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, за сутки была уничтожена одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30, десять единиц бронированной и автомобильной техники и один полевой пункт управления БпЛА.