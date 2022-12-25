Москва, 25 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Западные нефтегазовые предприятия сейчас не инвестируют и выводят средства из отрасли в виде дивидендов из-за действий властей. Об этом 25 декабря сообщил ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов», — сказал он.

Новак считает, что в результате через пять-десять лет мир столкнется с дефицитом энергоресурсов, новым витком кризиса, который больше всего затронет европейские страны. По словам вице-премьера, при введении санкций Евросоюз руководствуется не экономическим здравым расчетом, а только заигрывают со своими избирателями.

«Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — отметил он.

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