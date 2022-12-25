Киев, 25 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщается 25 декабря на официальном ресурсе по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Тревога была объявлена во всех областях Украины в 10:24 мск.

Напомним, в стране продолжают действовать ограничения в системе передачи электроэнергии, при этом наиболее сложная ситуация фиксируется в Киеве и Киевской области.

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