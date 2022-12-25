Москва, 25 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге гвардии лейтенанта Романа Кутузова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, в ходе проведения разведки подразделением гвардии лейтенанта Кутузова был обнаружен замаскированный вражеский наблюдательный пункт. Соблюдая правила скрытного перемещения, российские военнослужащие обошли объект и по сигналу открыли огонь с двух сторон.

В министерстве рассказали, что благодаря грамотным действиям подразделения, командирскому мастерству и нестандартным решениям Романа Кутузова наблюдательный пункт ВСУ был уничтожен. Данный шаг позволил российским бойцам продолжить скрытное продвижение.