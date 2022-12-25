Силуанов рассказал, кому выгодны санкции против России
Силуанов: санкции против России выгодны США и дорого обходятся Европе
Москва, 25 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Антироссийские санкции очень дорого обходятся странам Европы, от них выигрывают только Соединенные Штаты, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Министр отметил, что взрывы на «Северных потоках» и все антироссийские санкции сделаны для того, чтобы поставлять более дорогой для европейских стран сжиженный газ из США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания The Spectator Фрэнсис Семпа прокомментировал статью дипломата Ричарда Хааса из США, посвященную урокам истории, в которой автор признал, что Вашингтон в последние 30 лет ошибался по всем ключевым вопросам мировой политики. Основные ошибки США — это вооруженные конфликты и санкции.
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