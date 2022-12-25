Москва, 25 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Антироссийские санкции очень дорого обходятся странам Европы, от них выигрывают только Соединенные Штаты, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

«Произошло то, что американцы хотели реализовать, — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились. Но какой ценой для Европы? Ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — сказал он в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

Министр отметил, что взрывы на «Северных потоках» и все антироссийские санкции сделаны для того, чтобы поставлять более дорогой для европейских стран сжиженный газ из США.

«Америке хорошо, Европе плохо», — добавил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания The Spectator Фрэнсис Семпа прокомментировал статью дипломата Ричарда Хааса из США, посвященную урокам истории, в которой автор признал, что Вашингтон в последние 30 лет ошибался по всем ключевым вопросам мировой политики. Основные ошибки США — это вооруженные конфликты и санкции.

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