Токио, 25 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Ан-12 является шедевральным транспортным советским самолетом. Об этом сообщил японскому порталу Traffic News эксперт Масао Танэяма.

(сс) Papas Dos Ан-12

Эксперт отметил способность самолета забирать на борт порядка ста десантников, находящихся в полном обмундировании. Он также добавил, что отличительной особенностью самолета является надежность, простота обслуживания, а также способность выполнять задачи в сложных климатических условиях.

«Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока», — приводит портал слова эксперта.

Танэяма подчеркнул, что характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них являются превосходными, так как Ан-12 нужно всего 600 метров взлетно-посадочной полосы.

Уточняется, что Ан-12 выпускался до 1972 года, его использовали в ходе боевых действий в Афганистане, тогда он получил прозвище «Черный тюльпан».

По словам эксперта, Китай приобрел Ан-12 и начал производить по лицензии под названием Y-8.