Москва, 25 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Москве 25 декабря ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Красная площадь

По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном с запада. В Москве 25 декабря осадки маловероятны, местами может выглянуть солнце и похолодает до климатической нормы, уточнил он.

«Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице — минус 2–4, по области подморозит до минус 1–6», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание наступит 25 декабря в Московском регионе, улицы покроются опасными ледяными буераками.

В новогоднюю ночь, по предварительным данным, в Москве ожидается небольшой снег и до минус 4 градусов.

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