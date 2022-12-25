Москва, 25 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 25 декабря кадры с выступлением артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции России на территории Украины. Концерт прошел в полевом госпитале для лечащихся военнослужащих и медицинского персонала.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ведомстве рассказали, что в программу концерта вошли оригинальные аранжировки песен военных лет и современных патриотических композиций.

«Артисты исполнили музыкальные композиции, призванные поддержать боевой дух и разрядить обстановку позитивными эмоциями», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что артисты регулярно выезжают с концертами в тыловые районы и на передовую.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении военнослужащие из Западного военного округа атаковали киевских боевиков, которые скрывались в лесополосе. Данные о местонахождении вражеской группы передал разведчик с позывным «Горелый».