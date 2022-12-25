Магадан, 25 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Магаданской области открыли движение для всех видов транспорта по перевалу Капрановский на автодороге Герба — Омсукчан. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

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Данная дорога является частью автотрассы Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь, которая связывает Чукотку с остальной территорией России.

Отмечается, что ограничение движения по этой дороге снято с 12:00 25 декабря.

Напомним, что 22 декабря на этом перевале ограничили движение автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий (снег и сильный ветер).

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