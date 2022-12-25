Каир, 25 декабря, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Действия болельщиков привели к обрушению трибун в ходе баскетбольного матча под Каиром. Об этом заявили в министерстве спорта Египта, сообщает информационный портал Ahram Online.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

«Сцена рухнула из-за толпы», — цитирует портал представителя министерства спорта Мохаммеда Фаузи.

По данным египетского минздрава, к спортивному залу Хасана Мустафы в городе имени 6 Октября направили 21 карету скорой помощи. Травмы получили по меньшей мере 27 человек, угрозы для их жизней нет.

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Спорткомплекс имени Хасана Мустафы открыли под Каиром в 2020 году. Там проходят соревнования по нескольким видам спорта, включая баскетбол и гандбол.

Как сообщало ИА REGNUM, баскетбольный матч за суперкубок между командами «Ахли» и «Иттихад» был прерван из-за обрушения трибун. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых болельщики пытаются помочь пострадавшим.