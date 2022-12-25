Самара, 25 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход полузащитника Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Об этом Азаров написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Артем Гусев Сергей Пиняев

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 18-летний Сергей Пиняев стал лауреатом премии лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ) «Первая пятёрка».

Ранее футболист участвовал в матчах национальной сборной России, став самым молодым футболистом в её истории. В «Крылья Советов» перешел в 2021 году. По данным СМИ, футболист перейдет в московский «Локомотив».