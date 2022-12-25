Владивосток, 25 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе, сообщает 25 декабря следственное управление СКР по Приморскому краю.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе «Юник», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в ночь на 25 декабря случился пожар в ночном клубе «Юник» на улице Светланской в центре города. Пожар был локализован, в результате происшествия никто не пострадал.

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