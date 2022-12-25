Донецк, 25 декабря, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 25 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела ДНР

«За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

На донецком направлении ВСУ совершили 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на ясиноватском — шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, минометов 120 мм, танка, на горловском — 16 обстрелов из артиллерии 155 мм.