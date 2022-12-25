Москва, 25 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. На введении повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию на фоне специальной военной операции настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что осознавшие свою ошибку уже вернулись в Россию. Остальных граждане России считают предателями, указал спикер палаты парламента.

Володин обратил внимание на то, что «до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, корректировка налогообложения для граждан, покинувших Россию, логична, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

На пересмотре отношения к уехавшим из страны настаивал и сенатор Андрей Клишас. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») поддержал сенатора и предложил «рассмотреть весь комплекс вопросов с «правами» уехавших».

Экономический рост в России должен происходить за счет изменения принципов экономики, а не благодаря возвращению в страну уехавших граждан, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Депутаты «Единой России» разработали законопроект об ограничениях на удаленную работу для уехавших из России по ряду специальностей, предполагается, что перечень направлений установит правительство России.

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