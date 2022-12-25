Пекин, 25 декабря, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Ежедневные данные о заболеваемости COVID-19 больше не будут публиковаться в Китае. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по здравоохранению КНР (NHC), сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Публикация отчётов, выпускавшихся каждый день на протяжении трёх лет, прекращена с 25 декабря. В NHC не говорят о причине, а также не указывают, как часто будет выходить новая информация о COVID.

«Соответствующая информация о COVID будет опубликована Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний для справочных и исследовательских целей», — говорится в заявлении комиссии.

По последним данным NHC, 23 декабря в Китае выявили почти 29 тыс. новых случаев заболевания, около 28,5 тыс. человек выписали из больниц.

Отмечается, что за четыре дня до прекращения публикаций NHC ни разу не сообщал о смертельных исходах COVID-19. На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала о вероятных проблемах с учётом случаев заражения в Китае.

Пекин ослабил ограничения, а отсутствие прозрачности данных затруднило отслеживание масштабов последней вспышки инфекции. Так, смерть в результате COVID в Китае стали регистрировать только в случае смертельных исходов от пневмонии или дыхательной недостаточности, связанных с заражением.

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