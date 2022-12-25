Донецк, 25 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:30 — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:35 ВСУ обстреляли Макеевку (Червоногвардейский район), выпустив три снаряда калибра 155 мм.

В 08:38 киевские каратели обстреляли Горловку (Калининский район), выпустив пять снарядов калибра 155 мм.