Петропавловск-Камчатский, 25 декабря, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 14:17 (5:17 мск) в 84 км от поселка Усть-Камчатск, находящегося на востоке от вулкана Ключевская сопка.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 103 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Калифорния более 70 тыс. домов и предприятий остались без света из-за землетрясения магнитудой 6,4.

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