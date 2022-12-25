Париж, 25 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Жителя Парижа, открывшего огонь возле курдского центра, передали под надзор врачей-психиатров. Об этом сообщает телеканал BFM.

Франсиско де Гойя. Двор сумасшедшего дома (фрагмент)

Врач, осмотревший задержанного, заявил, что его состояние «не совместимо с мерой содержания под стражей». Мужчину перевели в психиатрический лазарет полиции.

В прокуратуре французской столицы пояснили, что мера содержания под стражей отменена до того момента, когда состояние здоровья позволит подследственному предстать перед судьёй. Расследование нападения, совершённого днём 23 декабря, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 69-летний пенсионер, работавший машинистом на железной дороге, устроил стрельбу на улице Ангьен в 10-м округе Парижа. Погибли трое курдов, двое мужчин и женщина. Ещё три человека получили ранения. После задержания нападавший объявил себя расистом.

Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за «насилие при отягчающих обстоятельствах». В декабре прошлого года он напал на мигрантов в парижском районе Берси и был освобожден всего за 11 дней до нового нападения. В 2016 году он также совершил вооружённое нападение.

Нападение на курдов привело к беспорядкам в Париже. К вечеру 24 декабря за участие в беспорядках были задержаны одиннадцать человек, 30 человек пострадали.

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