Донецк, 25 декабря, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ ранены четыре мирных жителя, сообщили 25 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 4 мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли посёлок городского типа Михайловка в Луганской Народной Республике.

В Следственном комитете России заявили о расследовании уголовных дел, возбуждённых по факту попаданий снарядов ВСУ в населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Курской области.