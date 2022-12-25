Луганск, 25 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — цитирует его РИА Новости.

Марочко добавил, что это связано с большими потерями в ВСУ и неэффективностью средств огневого поражения киевских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что киевские боевики готовят диверсии в городе Сватово в ЛНР.

В их подготовке, уточнил он, также принимают участие и американские спецслужбы. Так, по данным разведки, задание провести в этом районе диверсию ВСУ получили от украинских спецслужб. Таким образом Киев пытается компенсировать длительную непродуктивную деятельность ВСУ на этом направлении, заключил Марочко.

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