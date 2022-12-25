Пекин, 25 декабря, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Политическое и стратегическое взаимное доверие между Россией и Китаем в 2022 году укрепилось, отношения Москвы и Пекина «прочны, как скала», заявил глава МИД КНР Ван И.

Mid.ru Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И

По его словам, в течение года РФ и КНР твердо поддерживали друг друга в отстаивании коренных интересов.

«Наше политическое и стратегическое взаимное доверие еще больше укрепилось», — сказал Ван И, выступая на симпозиуме, посвященном дипломатии КНР.

В уходящем году две страны углубили дружеское и добрососедское сотрудничество, а всеобъемлющее стратегическое сотрудничество стало «более зрелым и прочным».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым ознаменовала единство Пекина и Москвы и стала прологом к изменениям, считают читатели китайской газеты «Гуаньча». Они тепло приветствовали визит Медведева в комментариях к соответствующей публикации.

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