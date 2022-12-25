Пекин, 25 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Сторожевые корабли Китая покинули зону в Восточно-Китайском море у островов Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами. Суда поставили рекорд по пребыванию на этом участке, сообщило Kyodo.

Острова Сенкаку

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Всего в спорной акватории сторожевые корабли находились в течение трёх суток, игнорируя требования экипажей судов береговой охраны покинуть эту территорию.

В ноябре корабли Китая находились в акватории Восточно-Китайского моря возле островов Сенкаку на протяжении 23 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, спор о принадлежности акватории у островов Сенкаку длится с 2012 года. Китайские корабли игнорируют заявления Японии о том, что это её территориальные воды, и курсируют на спорном участке.