Нью-Йорк, США, 25 декабря, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Многие гуманитарные организации в Афганистане не смогут продолжать свою деятельность, если там не будут работать женщины. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя запрет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановить на неопределённый срок деятельность женщин в неправительственных организациях.

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Он констатировал глубокую обеспокоенность ООН таким развитием событий.

«Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам», — указал Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обеспокоенность по поводу решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выражал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил о потенциально разрушительных последствиях таких действий в своём аккаунте в Twitter.