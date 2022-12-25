Лондон, 25 декабря, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Британцы негативно отреагировали на сообщение о том, что американский президент Джо Байден отменит визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу. Публикация об этом в The Telegraph вызвала эмоциональную реакцию читателей.

(сс) The White House Хиллари Клинтон и Джо Байден в Овальном кабинет

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Отмечается, что Байден планирует посетить Британию для участия в мероприятиях по случаю 25-й годовщины соглашения Страстной пятницы, подписанного в апреле 1998 года. При этом президент «яростно гордится своим ирландским происхождением», но оказывает давление на Великобританию и Евросоюз с целью достижения соглашения по протоколу. В противном случае вместо Байдена в Британию приедет госсекретарь Энтони Блинкен.

Читатели советуют Байдену «помнить, кто его друзья в мире», иронизируя «что «президент Байден не понял бы, находится он в Ирландии или Айдахо».

Как сообщало ИА REGNUM, возможную внезапную смерть президента США Джо Байдена при исполнении обязанностей назвали худшим вариантом для страны. Эта трагедия может отбросить Штаты назад во времени, написало 19FortyFive.