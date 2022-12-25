Пекин, 25 декабря, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Китай продвинулся в 2022 году в борьбе с гегемонией Соединённых Штатов Америки, и это важный момент во внешней политике страны. С таким заявлением на дипломатическом симпозиуме выступил 25 декабря министр иностранных дел КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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«Мы бесстрашно противостояли политике силового воздействия и гегемонии, нанеся мощный удар по зазнайству антикитайских элементов США и сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня», — отметил он.

По словам представителя МИД КНР, 2022 год «стал важным связующим звеном между внешней политикой, проводимой Китаем в прошлом, и её дальнейшим развитием». Он также констатировал, что КНР добилась новых успехов «на практике в области народной демократии» и в защите «подлинного демократического духа».

«Мы ожидаем, что следующий год ознаменуется динамичным развитием дипломатии на уровне глав государств», — сказал Ван И, подчеркнув, что в 2023 году МИД страны намерен продолжить развивать дипломатию.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество Китая и России надёжно и не ослабевает из-за провокаций и изменений мировой конъюнктуры, также заявил министр иностранных дел Китая. По его мнению, Пекин и Москва совместно противостоят новой холодной войне и гегемонии.