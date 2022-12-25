Париж, 25 декабря, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Российские магазины по-прежнему заполнены предметами роскоши, брендовой одеждой, несмотря на введение западных санкций. Удивление высказали ведущие французской радиостанции Radiofrance.

Василий Иванов ИА REGNUM Елисеевский магазин в Москве

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Изобилие в торговых сетях оказалось из-за того, что европейские производители «бессильны перед многочисленными способами обхода санкций».

«Несмотря на политическую позицию, которой должны придерживаться западные производители под определенным давлением, многие из них по-прежнему считают, что Россия остаётся очень привлекательным рынком», — цитирует радиокомпания эксперта по продажам Станиславу Нажмитдинову.

По мнению эксперта, предметы роскоши доступны для тех, кто хочет их приобрести. Хотя есть проблемы с логистикой.

Как сообщало ИА REGNUM, советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв прокомментировал введение Вашингтоном очередных санкций против российских организаций, назвав их «неконструктивным решением, загоняющим страны в глубокую трясину».