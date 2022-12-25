Пекин, 25 декабря, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Сотрудничество Китая и России надёжно и не ослабевает из-за провокаций и изменений мировой конъюнктуры. Об этом заявил 25 декабря министр иностранных дел Китая Ван И на симпозиуме по теме дипломатии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — отметил он.

Ван И также подчеркнул, что Пекин и Москва совместно противостоят новой холодной войне и гегемонии. Несмотря на эти факторы, РФ и КНР развивают сотрудничество и обоюдное доверие, основываясь на общих интересах. В качестве показателя эффективности взаимодействия представитель МИД привёл размер товарооборота между Россией и Китаем, который приблизился к отметке в 200 млрд долларов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым ознаменовала единство Пекина и Москвы и стала прологом к изменениям, считают читатели китайской газеты «Гуаньча». Они тепло приветствовали визит Медведева.