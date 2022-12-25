Астана, 25 декабря, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Казахстан поддерживает дружественные отношения и с Россией, и с Украиной, призывая страны урегулировать конфликт с помощью переговоров. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

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«Россия и Украина — это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта», — сказал Тлеуберди.

Министр отметил, что Казахстан не поддерживает санкции против России. Власти проводят многостороннюю и сбалансированную дипломатию со многими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, российские предприниматели на фоне строгих требований по выдаче регистрационных удостоверений при ввозе оборудования начали переезжать в Казахстан.